В Госдуму внесли законопроект, разрешающий заключать военные контракты людям с судимостью

В Госдуму внесен законопроект, позволяющий заключать военные контракты людям с судимостью, а также тем, кто признан ограниченно годным.

Документ внесли глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его заместитель Андрей Красов. В пояснительной записке к законопроекту они утверждают, что «в ходе работы выявлено значительное количество граждан, желающих поступить на военную службу по контракту, из числа тех, с кем контракт не может быть заключен».

Предполагается, что судимым и ограниченно годным к военной службе разрешат заключать контракты в только в периоды мобилизации, военного положения и военного времени.

Заключать контракт не смогут судимые за терроризм, госизмену, шпионаж, преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и некоторые другие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Минобороны РФ с весны ведет масштабную кампанию, направленную на привлечение военнослужащих по контракту. Это происходит на фоне нехватки военнослужащих в Украине — как отмечают эксперты, власти не готовы объявлять новую волну мобилизации, и надеются привлечь достаточное количеств контрактников и добровольцев.

ЧВК Вагнера с лета 2022 года массово набирала в свои ряды заключенных российских колоний в обмен на обещание помилования. С начала 2023 года так стало делать и Минобороны.

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