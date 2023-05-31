Правительство РФ создало ФГУП «Железные дороги Новороссии»,

Российское правительство создало федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Предполагается, что в новую структуру войдут железные дороги на территории самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также аннексированных Россией частях Запорожской и Херсонской областей Украины.

Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов.

Головной офис «Железных дорог Новороссии» разместится в Донецке.

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