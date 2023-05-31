Минобороны Великобритании: Россия все больше уступает военную инициативу Украине

Россия с начала мая все больше уступает инициативу в войне с Украиной, утверждается в ежедневном обзоре Минобороны Великобритании.

По данным ведомства, сейчас российская армия скорее реагирует на действия Украины, чем пытается достичь собственных военных целей.

Авторы обзора отмечают, что хотя войска России провели в течение мая около 20 ночных атак по Украине беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами, все же российским военным не удалось добиться больших успехов в достижении целей, которые, вероятно, стояли перед ними — нейтрализации ПВО Украины и поражения украинских сил, готовящихся к наступлению.

Сейчас российское командование, вероятно, пытается сформировать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, может произойти украинское наступление. Однако оно также было вынуждено перебросить часть этих сил для заполнения брешей на линии фронта вокруг Бахмута, а также для реагирования на рейды в приграничных районах РФ, говорится в обзоре.

Газета Financial Times 30 мая предположила, что рейд в Белгородскую область, а также нападение морских беспилотников на корабль «Иван Хурс» и удары дронов по Кремлю, могли быть «формирующими операциями» Украины, направленными на то, чтобы ослабить российскую оборону в преддверии украинского наступления.

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