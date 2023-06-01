Российские школы начали закупать беспилотники для обучения детей

В нескольких регионах России школы начали закупать «учебные беспилотники» и другое оборудование, необходимое для обучения детей управлению дронами. Соответствующее контракты на сайте госзакупок нашли «Важные истории».

В Санкт-Петербурге две школы планируют потратить по одному миллиону рублей на закупку беспилотников для детей. В школу № 525 поставят наборы «для самостоятельной сборки квадрокоптеров», а с 1 сентября там откроется программа «Конструирование и программирование БПЛА» для школьников 12-15 лет. «Важные истории» отмечают, что ученики этой школы передают на фронт поделки для российских военных и участвуют во встречах с учителями оккупированного Мариуполя.

Маганская средняя школа в Якутске закупит конструктор беспилотника DJI Mini 3 Pro. Это китайский дрон, который обе стороны на войне в Украине используют для разведки и дорабатывают для других целей.

Средняя школа № 50 в Калининграде планирует закупить «образовательный аэромодуль для разработки БПЛА» за 9,4 миллиона рублей. Еще пять миллионов рублей школа потратит на «Программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна с функцией аэросъемки».

Кроме того, лицей № 1 Южно-Сахалинска в апреле 2023 года закупил восемь «детских» дронов «Орленок» и «Оса» стоимостью 1,5 миллиона рублей. Дроны создали в местном IT-парк «для отработки школьниками навыков управления беспилотниками».

В конце апреля президент России Владимир Путин призвал внедрять в школах курсы по управлению беспилотниками. «Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране», — говорил Путин.

Вторая война дронов Meduza