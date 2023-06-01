СК объявил журналиста Романа Попкова организатором покушения на Владлена Татарского

Следственный комитет России заочно предъявил обвинение журналисту по статье об организации теракта. СК утверждает, что он «руководил» терактом, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский.

По версии следствия, Попков вел переписку с обвиняемой по делу о теракте Дарьей Треповой в социальных сетях и давал ей указания, касающиеся подготовки совершения террористического акта.

«Впоследствии Трепова принесла в кафе на встречу с Фоминым (Татарским) статуэтку, начиненную взрывчаткой. Произошел взрыв, ставший причиной гибели корреспондента», — пишет пресс-служба СК РФ.

Ранее стало известно, что МВД России объявило Попкова в розыск. По какой именно статье разыскивают журналиста, тогда не сообщалось.

Сам Попков причастность к убийству Татарского отрицал, а с Треповой, по его словам, он был знаком только в социальных сетях.

В Санкт-Петербурге 2 апреля в кафе Street Food Bar № 1, которое принадлежало основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, произошел взрыв во время «творческого вечера» Владлена Татарского. «Военкор» погиб, еще 40 человек пострадали.

По версии следствия, статуэтку, в которой находилась взрывчатка, Дарье Треповой передал гражданин Украины Юрий Денисов. Трепову 4 апреля отправили в СИЗО, ее обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Читайте также

Убийство Владлена Татарского. Что известно спустя сутки Задержана подозреваемая. Возбуждено дело о теракте. СК заявил об «агентуре из числа сотрудников ФБК»

Читайте также

Убийство Владлена Татарского. Что известно спустя сутки Задержана подозреваемая. Возбуждено дело о теракте. СК заявил об «агентуре из числа сотрудников ФБК»