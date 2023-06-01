МВД России объявило в розыск журналиста Романа Попкова

В базе МВД России появилась информация о федеральном розыске журналиста Романа Попкова. В карточке, на которую обратила внимание «Верстка», указано, что Попков «разыскивается по статье УК» — без уточнения, по какой именно.

«Медиазона» отмечает, что ранее не было известно о возбуждении уголовного дела в отношении Попкова, но в мае Росфинмониторинг внес его в реестр экстремистов и террористов.

Роман Попков — бывший лидер московского отделения Национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, журналист. В 2008 году был приговорен к двум годам и трем месяцам лишения свободы по статье о хулиганстве. В 2020 году был задержан во время протестов в Минске, куда поехал в качестве обозревателя «МБХ Медиа». В последние годы он живет в Киеве.

Телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости» упоминали имя Попкова в связи с расследованием убийства «военкора» Владлена Татарского. Тогда сообщалось, что Попков мог завербовать Дарью Трепову, которая передала Татарскому статуэтку, в которую было заложено взрывное устройство. Трепова арестована.

Попков причастность к убийству Татарского отрицал, а с Треповой, по его словам, он был знаком только в социальных сетях.

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