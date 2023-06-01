«Хватит болтать. Говори место, где увидимся». Соратники Кадырова раскритиковали Пригожина после слов о том, что он не знает, чем занимается на фронте батальон «Ахмат»

Депутат Госдумы Адам Делимханов опубликовал видеообращение к основателю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, в котором предложил ему встретиться и объяснить, чем занимается на войне в Украине чеченский батальон «Ахмат».

31 мая пресс-служба Пригожина опубликовала его ответ на запрос журналистов, которые спрашивали, может ли батальон «Ахмат» «освободить» самопровозглашенную ДНР. На это Пригожин ответил, что не может комментировать местонахождение «Ахмата», так как не погружен в эти детали, «все подразделения держат их в секрете». По мнению Пригожина, у «Ахмата» есть силы для «освобождения определенных населенных пунктов», но задачи «освободить» всю ДНР у них нет.

Делимханов в ответ заявил, что подразделение «Ахмат «как всегда выполняет все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим».

«Естественно, что, Женя, ты не понимаешь и не должен понимать. Но подразделение «Ахмат» как всегда выполняет все те задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Во-вторых. Ты стал уже блогером и на весь мир кричишь, орешь, что у нас только проблемы и что нет боеприпасов», — сказал Делимханов.

Он напомнил, что Пригожин потерял большое количество бойцов в Бахмуте и отметил, что батальон «Ахмат» никогда не говорил о проблемах и о том, «что у нас чего-то не хватает».

«Хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где, что, когда увидимся. И как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой с тобой вопрос решим. Хватит уже», — говорит Делимханов.

Раскритиковал Пригожина и еще один соратник Рамзана Кадырова, председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«О возможностях и задачах, Женя, тебе и не надо знать. Об этом знает командование, верховный главнокомандующий, который ставит эти задачи и глава республики, герой России Рамзан Кадыров. <…> Мне иногда бывает непонятно, чего ты добиваешься своими этими ежедневными заявлениями. Наоборот, своими заявлениями ты создаешь панические настроения среди населения нашей страны», — сказал Даудов.

Он предложил Пригожину «скинуть локацию» и встретиться «как мужчина с мужчиной».

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