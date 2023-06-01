Минобороны РФ рассказало о боях на приграничных территориях Белгородской области и убийстве более 50 «украинских террористов»

Минобороны России заявило, что утром 1 июня российские военные сорвали «новую попытку киевского режима» провести «террористический акт» в отношении жителе города Шебекино Белгородской области. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

В сообщении утверждается, что около 4 часов утра после интенсивного обстрела группа в составе 30 человек, трех бронированных машин и четырех пикапов атаковала пункт пропуска «Шебекино». Российские военные обстреляли противника из артиллерии, отбросив его в направлении Плетеневки.

Еще одна группа из 15 «боевиков» попыталась проникнуть на территорию России вдоль левого берега реки Сиверский Донец в направлении Гатищево, еще 20 человек — с правого берега. Часть группы с левого берега подорвалась на минном поле, другие, как утверждает Минобороны, погибли под огнем артиллерии. Группа с правого берега в ходе стрелкового боя «была рассеяна».

С 06:05 до 06:45 «украинские террористические формирования, нарастив усилия», предприняли еще одну попытку прорыва из районов Плетневки и Волчанска, сообщает Минобороны. Всего в атаке участвовало до 70 «боевиков», пять танков, четыре боевые бронированные машины, семь пикапов и один «Камаз». По ним был нанесен удар тяжелыми огнеметными системами, ракетами и артиллерией. После этого, как утверждается, нападавшие отступили.

«Всего на приграничной территории со стороны Украины уничтожено более 50 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины, боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 „Град“, один пикап», — утверждает Минобороны.

«Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, утром 1 июня объявили о новом рейде в Белгородскую область. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сказал, что Шебекино находится «под непрекращающимся огнем». Он сообщал, что город обстреливают в том числе из реактивной системы залпового огня «Град».

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