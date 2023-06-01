США объявили об ответных мерах на приостановку участия РФ в договоре о стратегических вооружениях. Вашингтон перестанет сообщать о местонахождении своих ядерных сил

Госдепартамент США объявил об ответных мерах в связи с приостановкой Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

США прекращают передавать России информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, в том числе о ракетах и пусковых установках. Такое решение в Госдепе объяснили тем, что РФ перестала выполнять свои обязательства по этому пункту договора после 28 февраля 2023 года.

Вашингтон также отзывает выданные российским специалистам визы для проведения инспекций в рамках договора. Заявки на такие визы также будут отклонены. США также аннулируют постоянные дипломатические разрешения, выданные российским инспекционным самолетам.

В сообщении говорится, что США готовы были содействовать проведению российской инспекции с июня 2022 года и «неоднократно сообщали о своей готовности» Москве, но РФ «предпочла не воспользоваться своим правом», а также отказывала США в их праве провести инспекцию на территории России с августа прошлого года.

США также не будут предоставлять России телеметрическую информацию о количестве запусков межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок. При этом США продолжат уведомлять о таких запусках Россию.

В сообщении Госдепа говорится, США заранее уведомили Россию о контрмерах и передали готовность отменить их и полностью выполнять договор, если РФ вернется к его соблюдению.

ДСНВ (или СНВ-3) ограничивает количество ядерных боезарядов у США и России до 1550 с каждой стороны, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — до 700. Договор подписали Барак Обама и Дмитрий Медведев в 2010 году. В 2021 году действие договора было продлено до февраля 2026 года.

Президент России Владимир Путин объявил о приостановке участия России в договоре 21 февраля 2023 года — во время послания Федеральному собранию.

В МИД РФ говорили, что по вине Вашингтона «полноценное функционирование» ДСНВ невозможно.