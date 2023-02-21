МИД РФ заявил, что решение о приостановке Договора о СНВ «может быть обратимо». Но любые шаги навстречу США «абсолютно исключены»

Министерство иностранных дел РФ выпустило заявление в связи с объявленным президентом Владимиром Путиным решением о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

МИД РФ в очередной раз обвинил США в том, что именно по их вине «полноценное функционирование» ДСНВ невозможно. «Крайняя степень враждебности Вашингтона, нагнетаемая им конфронтация и открыто взятый курс на злонамеренную эскалацию конфликта на Украине и вокруг нее создали для нас принципиально иную обстановку в области безопасности», — заявило внешнеполитическое ведомство РФ.

При этом МИД подчеркнул, что Россия «намерена придерживаться ответственного подхода и продолжит в пределах жизненного цикла договора неукоснительно соблюдать предусмотренные им количественные ограничения на СНВ». В частности, говорится в заявлении, российская сторона будет и далее участвовать в обмене с американской стороной уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ).

Решение о приостановлении действия ДСНВ может быть обратимо, заявил МИД РФ. «Для этого в Вашингтоне должны проявить политическую волю, предпринять добросовестные усилия в целях общей деэскалации и создания условий для возобновления полноформатного функционирования договора и, соответственно, всестороннего обеспечения его жизнеспособности», — говорится в заявлении. Без выполнения этих условий, подчеркнул МИД РФ, «любые наши шаги навстречу Вашингтону в контексте ДСНВ абсолютно исключены».

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О приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях президент РФ объявил 21 февраля в послании Федеральному собранию. Путин подчеркнул, что речь идет именно о приостановке участия, а не о выходе России из договора.

Действующий в данный момент российско-американский договор о стратегических наступательных вооружениях известен как СНВ-3. Его подписали в 2010 году Дмитрий Медведев и Барак Обама. Договор ограничивает число ядерных боезарядов с каждой стороны 1550 единицами, а число межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках — 700 единицами. Зимой 2021 года Россия и США продлили действие договора до 5 февраля 2026 года.

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Что еще сказал Путин

Россия приостанавливает участие в договоре об СНВ. Никто не жалеет тех, кто лишился яхт и дворцов. Но охоты на ведьм не будет Послание Путина Федеральному собранию. Коротко