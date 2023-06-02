В Южно-Сахалинске на месте граффити с Земфирой, закрашенного из-за жалоб местного депутата, появился рисунок военного с ребенком

На трансформаторной будке в Южно-Сахалинске, где с 2019 года было граффити с Земфирой, появился мурал с солдатом и ребенком. Об этом сообщил депутат областной думы Александр Шарифулин в своем телеграм-канале.

«Хочу сказать, что получилось здорово и уместно. Художники раскрасили трансформаторную будку. А на одну из стен нанесли изображение маленького мальчика на руках у мужчины в форме. Боец стоит спиной и смотрит вдаль. Ребенок, наоборот, улыбается прохожим», — написал Шарифулин.

По словам депутата, над созданием «арт-объекта, отвечающего духу времени», работала инициативная группа вместе со специалистами администрации Южно-Сахалинска. Работы длились несколько дней и завершились 30 мая — накануне дня защиты детей.

Граффити с Земфирой появилось в Южно-Сахалинске в июле 2019 года. Его создали художники Евгений Тарасенко и Валерий Савин по заказу местной жительницы в качестве подарка подруге на новоселье. Авторы работы добавили к портрету апельсины и фразу «Хочешь, полюблю соседей, что мешают спать…», отсылающую к песне Земфиры «Хочешь?».

В феврале 2023 года против граффити выступил депутат Александр Шарифулин. На следующий день после того, как Земфиру объявили в России «иностранным агентом», он заявил, что певица «неоднократно публично выступала против страны и ее армии», и предложил «почистить авгиевы конюшни отечественной культуры». Коммунальные службы закрасили граффити с Земфирой в конце марта.

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