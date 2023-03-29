Коммунальные службы Южно-Сахалинска закрасили граффити с портретом певицы Земфиры, нарисованное на трансформаторной будке на улице Емельянова. Видео с почти закрашенной работой опубликовал телеграм-канал «Не ТВ».

В феврале против граффити с певицей выступил депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин. На следующий день после того, как Земфиру объявили в России «иностранным агентом», Шарифулин заявил, что певица «неоднократно публично выступала против страны и ее армии», и предложил «почистить авгиевы конюшни отечественной культуры». В пабликах, связанных с депутатом, начали проводить опросы о том, стоит ли закрасить портрет Земфиры.

Граффити с Земфирой появилось в Южно-Сахалинске в июле 2019 года. Его создали художники Евгений Тарасенко и Валерий Савин по заказу местной жительницы, заплатившей за работу 30 тысяч рублей. Заказчица попросила нарисовать Земфиру в качестве подарка подруге на новоселье. Рисунок не согласовывали с властями. Авторы работы добавили к портрету апельсины и фразу «Хочешь, полюблю соседей, что мешают спать…», отсылающую к песне Земфиры «Хочешь?».

Жительница Южно-Сахалинска, которой подарили граффити, сообщила в феврале изданию «Сибирь.Реалии», что расстроена, но не удивлена предложению закрасить портрет Земфиры. «У нас в городе было граффити с Семеном Слепаковым. Его закрасили уже давно. Причина все та же — „чистка авгиевых конюшен отечественной культуры“», — сказала она (по ее просьбе имя не раскрывалось).

Так граффити выглядело раньше

Так — сейчас

В Южно-Сахалинске закрасили граффити с певицей Земфирой АСТВ — оперативные новости Сахалина

Земфира неоднократно выступала против российского вторжения в Украину — как в своих работах, так и во время выступлений. Вскоре после начала войны она уехала из России. 10 февраля Минюст РФ включил Земфиру в реестр «иноагентов», заявив, что певица «открыто выступала в поддержку Украины, а также получала поддержку от иностранных источников».

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