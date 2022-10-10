Земфира на концерте в Лимасоле: «Я каждый день молюсь, чтобы моя страна прекратила эту войну»

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Российская певица Земфира Рамазанова публично высказалась о войне в Украине. Это произошло вечером 9 октября в Лимасоле — на первом концерте европейского тура Земфиры в поддержку альбома «Borderline».

«Сегодня 228-й день войны. 228-й день ада, который стал реальностью. Я все это время много думала, разговаривала с собой об этом. Я не люблю и не умею говорить со сцены. Но я каждый день молюсь, чтобы эта война прекратилась, чтобы моя страна прекратила эту войну», — сказала певица, исполнив следом песню «Не стреляйте».

24 февраля — в день вторжения России в Украину — Земфира выступила в Москве с первым сольным концертом за пять лет. На нем не прозвучало прямых антивоенных высказываний, но в тот день на сайте и в соцсетях исполнительницы появилась надпись «Нет войне». Еще один концерт в Москве певица дала 26 февраля. После этого стало известно, что артистка покинула Россию, переехав в Париж.

В марте Земфира опубликовала клип на песню «Не стреляйте» с кадрами боевых действий в Украине, а в мае представила новую композицию «Мясо», отсылающую к войне. Перед началом европейского тура вышел мини-альбом «Земфира от Луки», в текстах которого тоже есть упоминания войны.