«Города горят без остановки, все боятся красной кнопки» Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»

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Певица Земфира выпустила в ночь на 8 октября новый мини-альбом «Земфира от Луки». В него вошли четыре песни: «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг». Он доступен на Apple Music, Spotify, VK и «Яндекс.Музыке». Мини-альбом вышел перед европейским туром Земфиры, который начнется 9 октября.

В песне «II» есть такие строки (цитата по публикации Земфиры в ):

города горят без остановки

все боятся красной кнопки

темное время

горькое время

забери меня скорей отсюда

я не кришна и не будда

спрячемся вместе

спрячемся вместе

в облаках

В марте Земфира выпустила новое видео на песню «Не стреляйте», которую она написала в 2005 году. Клип сопровождали кадры боевых действий в Украине. В мае она выпустила новую песню «Мясо», отсылающую к войне.

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