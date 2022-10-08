«Города горят без остановки, все боятся красной кнопки» Земфира выпустила мини-альбом «От Луки»
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Певица Земфира выпустила в ночь на 8 октября новый мини-альбом «Земфира от Луки». В него вошли четыре песни: «II», «Время не щадит», «Апероль», «Мой друг». Он доступен на Apple Music, Spotify, VK и «Яндекс.Музыке». Мини-альбом вышел перед европейским туром Земфиры, который начнется 9 октября.
В песне «II» есть такие строки (цитата по публикации Земфиры в инстаграме):
города горят без остановки
все боятся красной кнопки
темное время
горькое время
забери меня скорей отсюда
я не кришна и не будда
спрячемся вместе
спрячемся вместе
в облаках
В марте Земфира выпустила новое видео на песню «Не стреляйте», которую она написала в 2005 году. Клип сопровождали кадры боевых действий в Украине. В мае она выпустила новую песню «Мясо», отсылающую к войне.