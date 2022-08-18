Земфира проведет концертный тур по Европе

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Земфира проведет серию концертов в европейских городах. Об этом сообщается на официальном сайте исполнительницы.

Концертный тур в поддержку альбома «Borderline» продлится с 9 октября по 3 ноября. Певица выступит на Кипре, в Израиле, Турции, Австрии, Чехии, Германии, Франции, Нидерландах и Великобритании. Завершится тур концертом в Альберт-Холле в Лондоне.

24 февраля — в день вторжения России в Украину — Земфира выступила в Москве с первым сольным концертом за пять лет. На нем не прозвучало прямых антивоенных высказываний, но в тот день на сайте и в соцсетях исполнительницы появилась надпись «Нет войне». Еще один концерт в Москве певица дала 26 февраля.

Позднее Земфира выпустила клип на свою песню «Не стреляйте» с кадрами боевых действий в Украине, а также представила композицию «Мясо», отсылающую к войне.

Вскоре после начала войны появилась информация, что Земфира покинула Россию и переехала в Париж. Сама исполнительница это не комментировала. В конце марта она посетила концерт Оксимирона «Russians Against War» в Лондоне.

В июле издание «Фонтанка» опубликовало «список запрещенных артистов», который якобы распространили среди музыкальных промоутеров. В этот список попала в том числе Земфира.

Последний альбом Земфиры

выскажу мнение . неплохая новая Земфира . Лев Ганкин — об альбоме «Бордерлайн». Где проходит граница между искренней лирикой и продюсерским перфекционизмом?

Последний альбом Земфиры

выскажу мнение . неплохая новая Земфира . Лев Ганкин — об альбоме «Бордерлайн». Где проходит граница между искренней лирикой и продюсерским перфекционизмом?