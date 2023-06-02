Глава Минобороны Великобритании: Украина имеет возможность вернуть себе Крым уже в этом году

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что у Украины есть возможность уже в этом году вернуть Крым, аннексированный Россией в 2014 году. Об этом он сказал в интервью The Washington Post.

«Как мы уже видели на поле боя — если вы нанесете удар российским войскам не в том месте, они фактически потерпят крах. Вы можете отправлять на смерть десятки тысяч молодых людей, что они и делают, но вы не можете наколдовать танки и системы вооружения, которые им нужны», — сказал Уоллес.

По мнению Уоллеса, масштаб российских потерь свидетельствует о том, что президент России Владимир Путин все еще верит, что может одержать победу в войне, если отправит в Украину еще больше войск.

Министр обороны предположил, что Путин, возможно, не получает точную информацию о происходящем и может не осознавать масштабов военных проблем своей страны «до момента краха или внутреннего вызова». Если это произойдет, НАТО и Запад «должны быть готовы ко всему», отметил Уоллес.

Британский министр также прокомментировал возможность вступления Украины в НАТО. Он отметил сохраняющиеся разногласия по этому вопросу.

«Мы должны быть реалистами и говорить, что в Вильнюсе [на саммите стран НАТО летом 2023 года] этого не произойдет, этого не произойдет в ближайшее время», — сказал Уоллес.

Власти Украины неоднократно заявляли, что война с Россией может быть закончена только после ухода российских войск со всех оккупированных территорий и восстановления Украины в международно признанных границах, то есть с учетом Крыма.

В апреле 2023 года заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига говорил, что Киев готов провести переговоры с Москвой об условиях возвращения полуострова, если в ходе контрнаступления ВСУ дойдут до границ Крыма.

Читайте также

В ожидании контрнаступления ВСУ Россия подготовила около 1500 километров укреплений на аннексированных территориях и в приграничных областях Вот что выяснили независимые военные аналитики, изучив спутниковые снимки

Читайте также

В ожидании контрнаступления ВСУ Россия подготовила около 1500 километров укреплений на аннексированных территориях и в приграничных областях Вот что выяснили независимые военные аналитики, изучив спутниковые снимки