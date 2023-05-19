FT: организаторы ПМЭФ включили в число участников бывшего директора Google. В сентябре он приезжал в Украину и не собирается в Петербург

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) анонсировали в программе мероприятия участие западных спикеров, которые не будут принимать участие или вовсе не получали приглашений, пишет газета The Financial Times.

Издание ознакомилось с проектом программы ПМЭФ-2023, который пройдет с 14 по 17 июня. В документе упомянуты несколько спикеров из стран Запада, заявившие журналистам, что не собираются приезжать на форум.

Один из самых известных среди них The Financial Times называет бывшего исполнительного директора Google Эрика Шмидта. По словам источника газеты, Шмидт не получал приглашение на ПМЭФ и не будет посещать форум.

Издание также отмечает, что посещение мероприятия было бы странным шагом для бывшего руководителя Google, который в сентябре 2022 года приезжал в Киев, где встречался с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и руководителем офиса президента страны Андреем Ермаком.

Согласно проекту программы, Шмидта включили в состав участников обсуждения искусственного интеллекта вместе с британским ученым Стивеном Вольфрамом, исследователем ИИ Элиэзером Юдковски и профессором Стэнфордского университета Ильей Стребулаевым, покинувшим совет директоров «Яндекса» после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Стребулаев заявил, что ему ничего неизвестно о планах Кремля насчет его участия в ПМЭФ и он также не собирается приезжать на форум. Юдковский, поддерживающий выделение западной помощи Украине, сообщил, что получил приглашение на ПМЭФ, но не ответил на него. Вольфрам подтвердил, что ему пришло приглашение на форум, но принимать участие в нем он не будет.

В этом году в списке гостей форума преобладают представители ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии и Китая, отмечает The Financial Times. При этом в проекте программы не упоминаются иностранные чиновники рангом выше, чем министерский.

В свою очередь Украина и война, несмотря на акцент форума на санкциях, упоминается в документе лишь раз — в панели ветеранов боевых действий с участием малоизвестных американцев, двоюродного брата Путина (вероятно, речь идет о предпринимателе Игоре Путине — прим. «Медуза») и ряда российских чиновников, в отношении которых ввели санкции.

В 2022 году в ПМЭФ среди прочих участвовали талибы, главы ДНР и ЛНР, пранкеры Вован и Лексус.