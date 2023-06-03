В Украине проверили почти пять тысяч бомбоубежищ. Около четверти из них оказались закрыты или непригодны к использованию

Власти Украины проверили больше 4800 бомбоубежищ — около четверти из них оказались закрыты или непригодны к использованию, сообщает пресс-служба МВД Украины.

«Закрытыми оказались 252 объекта гражданской защиты, непригодными к использованию — 893. Все нарушения зафиксированы и переданы ответственным органам для устранения недостатков», — сообщил глава ведомства Игорь Клименко.

Он также добавил, что проверки бомбоубежищ продолжаются.

Убежища по всей Украине начали проверять после того, как в Киеве в результате российского обстрела погибли две женщины и девятилетняя девочка. Сообщалось, что они не смогли попасть в бомбоубежище после воздушной тревоги — оно оказалось закрыто.

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