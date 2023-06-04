Власти Бельгии потребуют от Украины разъяснений по поводу использования переданного ими оружия во время рейдов в Белгородскую область

Правительство Бельгии собирается в ближайшее время потребовать от Киева разъяснений в связи с использованием «Русским добровольческим корпусом» и легионом «Свобода России» оружия, переданного Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет бельгийская Le Soir со ссылкой на высокопоставленные источники.

О том, что «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» использовали оружие, полученное Украиной от стран НАТО, 3 июня написала The Washington Post, проанализировав в числе прочего видео, снятое во время рейда. Среди такого оружия были бельгийские винтовки FN SCAR.

«Поставки [оружия] были предназначены для украинских Вооруженных сил для защиты своей территории и своего населения от российского вторжения. Это прямо указано в документах, сопровождающих каждую поставку», — пояснили источники издания.

Переданное Украине бельгийское оружие, подчеркнули они, нельзя использовать для отдельных групп, у которых «есть внутренние российские планы». Le Soir также особо отмечает, что некоторые участники «Русского добровольческого корпуса» и «Свободы России» были связаны с неонацистскими группировками.

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» с марта 2023 года провели несколько рейдов в Брянскую область. 4 июня эти подразделения, воюющие на стороне Украины, как сообщается, вновь вошли на российскую территорию — в село Новая Таволжанка Шебекинского района.

Украина свою причастность к рейдам в Брянскую область официально отрицает. Командир «Русского добровольческого корпуса» Денис Капустин, более известный под псевдонимами Денис Никитин и White Rex, в интервью газете Financial Times в марте говорил, что власти Украины знали об операции «Русского добровольческого корпуса», и она была согласована с украинскими властями, «иначе она просто не могла бы пройти».

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