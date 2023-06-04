Минобороны РФ на ежедневном брифинге заявило, что в районе города Днепр «высокоточным оружием наземного базирования поражен цех по сборке украинских беспилотных летательных аппаратов», сообщает «Интерфакс».

Вечером 3 июня российская ракета попала между двумя жилыми домами в Подгородненской общине, являющейся фактически пригородом Днепра. Погибла двухлетняя девочка, ее тело достали из-под завалов утром 4 июня. Пострадали 22 человека, пятеро из них — дети, сообщил глава региона Сергей Лысак. Повреждены 10 частных домов, магазины, часть газопровода и автомобиль.

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