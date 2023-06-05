Губернатор Белгородской области заявил, что власти «не могут войти» в село Новая Таволжанка. «Русский добровольческий корпус» утверждает, что контролирует село

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что представители региональных властей «не могут войти» в село Новая Таволжанка. Об этом он рассказал во время прямого эфира в ВК, отвечая на вопросы местных жителей.

«Сегодня мы пока туда войти не можем, зная, что около 100 человек [там] находилось, по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию. Надеюсь, как только ситуация изменится, мы сможем вернуться к тому, чтобы убедить людей покинуть населенный пункт», — заявил Гладков.

Он не уточнил, из-за чего власти «не могут» войти на территорию села.

«Русский добровольческий корпус», воюющий на стороне Украины, утверждает, что, «несмотря на заверения властей», бойцы подразделения продолжают контролировать Новую Таволжанку. В телеграм-канале формирования опубликовали видео, как вооруженные люди в камуфляже и с желтыми лентами на рукавах идут по улице неустановленного населенного пункта. Где и когда был записан ролик, точно неизвестно. «Агентство» утверждает, что видео снято на окраине села.

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, в последние месяцы не раз заявляли, что проводят рейды в Белгородскую область. 4 июня подразделения заявили о новом рейде, в ходе которого вошли в село Новая Таволжанка. Они предложили Вячеславу Гладкову встретиться с ними в селе, чтобы отдать пленных. Тот предложил другое место. Встреча так и не состоялась.

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