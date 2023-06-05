«Своих задач противник не добился». Минобороны РФ заявило о начале «крупномасштабного наступления» ВСУ на Южно-Донецком направлении

Минобороны России утверждает, что утром 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южно-Донецком направлении.

По данным ведомства, в боях участвовали 23-я и 31-я механизированные бригады ВСУ при поддержке других воинских частей и подразделений. Всего, как утверждает Минобороны РФ, было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона украинских сил.

В заявлении Минобороны, опубликованном в ночь на 5 июня, говорится, что целью ВСУ был прорыв обороны российских войск на наиболее уязвимом, по версии украинских сил, участке фронта.

«Своих задач противник не добился, успеха не имел», — утверждает Минобороны.

Ведомство заявило, что потери ВСУ составили более 250 человек личного состава, 16 танков, три боевые машины пехоты и 21 боевая бронированная машина.

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов, заявили в Минобороны, «в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».

Вооруженные силы Украины пока не комментировали заявление Минобороны РФ.

Представитель подконтрольной России администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что днем 4 июня ВСУ попытались прорваться на Запорожском направлении в районе Времевского выступа. По его словам, украинские силы продвинулись на 400 метров, но российские войска отбросили их назад. Рогов утверждал, что основные бои шли возле населенных пунктов Новодаровка, Ровнополь и Времьевка.

Читайте также

ВСУ активно растягивают российские силы перед своим контрнаступлением. На нашей карте впервые появилось полноценное белгородское направление Карта боев на 3 июня

Читайте также

ВСУ активно растягивают российские силы перед своим контрнаступлением. На нашей карте впервые появилось полноценное белгородское направление Карта боев на 3 июня