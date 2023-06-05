Рамзан Кадыров предложил отправить в Белгородскую область чеченские подразделения

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «с террористами, вторгнувшимися в Белгородскую область, можно было бы разобраться силами чеченских подразделений».

«Чтобы ликвидировать бандгруппу на российской территории без последствий для мирного населения и инфраструктуры, необходимы особые знания и подготовка. Тут нужен не только военный опыт, но и антитеррористический», — написал Кадыров в телеграме. У чеченских подразделений, добавил он, есть именно такой опыт.

Количество чеченских бойцов в батальонах и полках силовых и военных структур Чечни, по словам Кадырова, превышает 70 тысяч человек.

«Верховному главнокомандующему, несомненно, виднее», — отметил Кадыров, подчеркнув, что чеченские подразделения готовы и ждут приказа выдвинуться в Белгородскую область. «Это было бы хорошим решением», — заявил глава Чечни.

«Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины, за последние месяцы несколько раз заявляли о рейдах в Белгородскую области. Минобороны, в свою очередь, сообщает об «украинских террористах» и «диверсантах», попытки «прорыва» которых удается отразить, а их самих «разгромить».

4 июня «Русский добровольческий корпус» и легион «Свобода России» заявили о новом рейде, в ходе которого они вошли в село Новая Таволжанка, где предложили встретиться с ними главе области Вячеславу Гладкову. Губернатору Белгородской области «в качестве жеста доброй воли» пообещали отдать двух пленных. Гладков заявил, что готов встретиться, но в другом месте — на МАПП «Шебекино». В итоге встреча так и не состоялась.

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