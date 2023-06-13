Mark Mitchell / New Zealand Herald photograph / AP / Scanpix / LETA

Новозеландская государственная радиостанция RNZ начала внутреннюю проверку после того, как в несколько публикаций на ее сайте, посвященных Украине, были внесены изменения, повторяющие российскую пропаганду. Руководитель радиостанции Пол Томсон принес извинения за «прокремлевский мусор» в статьях, а сотрудника, вносящего изменения, отстранили от работы на время расследования. Его собираются уволить.

Как пишет The Guardian, начиная с апреля 2022 года в ряд материалов на сайте радиостанции, которые были основаны на публикациях таких источников как Reuters и «Би-би-си», добавляли утверждения российских властей без каких-либо пояснений.

Например, для описания событий на Майдане в 2013-2014 годах добавили слово «переворот», а вместо «пророссийский президент» использовалась фраза «пророссийское избранное правительство». В некоторых материалах появились целые абзацы, в которых говорилось, что Россия начала свое вторжение в Украину из-за того, что «поддержанный США переворот с участием неонацистов в 2014 году создал угрозу ее границам и спровоцировал гражданскую войну, в результате которой русскоязычное меньшинство подверглось преследованиям».

Еще в одном материале говорилось, что «России аннексировала Крым после референдума, так как новое прозападное правительство подавляло этнических русских на востоке и юге Украины».

Журналисты радиостанции занимаются проверкой опубликованных статей. Пока они изучили 250 материалов, в 16 из которых необходимы исправления.

Изменения в статьи вносил младший редактор, который делал это в течение нескольких лет. В комментарии для СМИ он подтвердил, что опубликовал «несколько историй» с пророссийским уклоном. «Я переделал таким образом несколько историй за последние несколько лет. И я делал это в течение пяти лет, и никто не говорил мне, что я делаю что-то не так», — сказал он.

Руководитель радиостанции Пол Томсон заявил, что произошедшее — серьезное нарушение редакционных стандартов RNZ. «Мы подвели нашу аудиторию и украинское сообщество», — сказал он.

Новозеландское издание 1News пишет, что радиостанция уже сталкивалась с критикой из-за некоторых статей. В октябре 2022 года живущие в Новой Зеландии украинцы обратили внимание на материал RNZ, в котором говорилось, что Новая Зеландия, «сама не понимая этого, помогает вооружать неонацистских боевиков и крайне правые группировки». Такое мнение для статьи высказал бывший высокопоставленный член Лейбористской партии Новой Зеландии Майк Смит. Те, кто пожаловался на статью, посчитали это утверждение «точной копией вражеской пропаганды».

До конца прошлой недели текст оставался на сайте радиостанции в прежнем виде. Потом он был удален, но вскоре его вернули с примечанием, что «в ранней версии статьи не был соблюден баланс мнений». Перевод этой публикации опубликовало в 2022 году российское издание «ИноСМИ», принадлежащее государственной медиагруппе «Россия сегодня».

RNZ не ответил на запрос 1News о том, была ли эта статья написана тем же редактором, который вносил изменения в другие тексты.