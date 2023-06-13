Путин заявил, что ЧВК должны заключить контракт с Минобороны РФ.Пригожин говорил, что ЧВК Вагнера не будет это делать

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости привести статус частных военных компаний и добровольческих отрядов в соответствие со «здравым смыслом, сложившейся практикой и законом» — для этого они должны будут заключить контракт с Минобороны РФ.

«Только таким образом можно обеспечить социальные гарантии [для наемников], потому что если нет контракта с государством, нет контракта с Минобороны, то и не возникает правовых оснований для социальных гарантий со стороны государства. Нужно это сделать, и сделать как можно быстрее», — цитирует «Интерфакс» заявление Путина на встрече с «военкорами».

Президент также сообщил, что для обеспечения добровольческих формирований необходимым правовым статусом будут внесены «некоторые изменения в закон».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ, которым обязал все российские добровольческие формирования заключить контракты с Минобороны . В ответ основатель Евгений Пригожин заявил, что его наемники никаких контрактов с министерством заключать не будут. Он предложил всем добровольческим подразделениям, которые не хотят работать напрямую с военным ведомством, присоединиться к его ЧВК.

За время полномасштабной войны России с Украиной Пригожин неоднократно публично критиковал Минобороны РФ и лично Шойгу. В частности, в первые месяцы 2023 года Пригожин несколько раз обвинял Минобороны в отказе выдавать боеприпасы ЧВК Вагнера.