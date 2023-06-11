Министр обороны Сергей Шойгу приказал всем российским добровольческим формированиям подписать контракт с Минобороны

Все российские добровольческие отряды до 1 июля заключат контракты с министерством обороны, сообщил замминистра обороны Николай Панков на селекторном совещании. Соответствующий приказ подписал глава военного ведомства Сергей Шойгу.

По словам Панкова, данное решение позволит придать добровольческим формирования необходимый правовой статус и расширит возможности комплектования подразделений как военнослужащими, так и «добровольцами».

Он также уточнил, что «добровольцы» смогут заключать индивидуальные контракты либо с самими добровольческими отрядами, либо напрямую с Минобороны.

«Заключение гражданами контрактов с государством — это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки», — пояснил замминистра.

Также в ведомстве заявили о росте числа вступивших в добровольческие формирования, которых в настоящее время насчитывается более 40.

Телеграм-канал Sota предположил, что этим приказом Минобороны хочет подчинить себе российские ЧВК, в том числе ЧВК Вагнера, которые сейчас находятся в статусе добровольческих формирований.

В свою очередь основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК не будет подписывать контракт с Минобороны, поскольку приказы Шойгу распространяются только на сотрудников ведомства и военнослужащих, считает Пригожин. Он также допустил, что после его отказа Минобороны может перестать поставлять боеприпасы ЧВК:

Разберемся, как говорится, когда гром грянет, прибегут и принесут вооружение и боеприпасы с просьбой «помогите».

За время полномасштабной войны основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин неоднократно публично критиковал Минобороны РФ и лично главу ведомства Сергея Шойгу. В частности, в первые месяцы 2023 года Пригожин несколько раз обвинил Минобороны в отказе выдавать боеприпасы ЧВК Вагнера.

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