Гавриил Григоров / Sputnik / AFP / Scanpix / LETA

Это краткий пересказ того, что президент РФ Владимир Путин сказал на встрече с российскими «военкорами». Цитаты собраны по агентствам Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, а также изданию РБК. Заявления Путина незначительно отредактированы с сохранением общего смысла сказанного. Полную расшифровку беседы (если хотите) читайте на сайте Кремля.

Цели спецоперации меняются в соответствии с текущей ситуацией, но в целом мы ничего менять не будем. Они для нас носят фундаментальный характер. Здесь все опытные люди, такие как вы, которые под пулями побывали. Меняется сознание. Я это знаю по себе — не так, как вы, лазил под пулями, но , и по нему стреляли трассирующими пулями.

В чем смысл наших действий? Россия всегда была настроена на добрые отношения с соседями после развала СССР, но Запад стремился раскачать и распилить Россию. В том числе с помощью Украины, которую РФ годами кормила и поддерживала. В 2014 году к Донбассу мы и пальцем не притронулись. Там были наши добровольцы, но российское государство имеет к этим событиям нулевое отношение. Нас вынудили встать на защиту этих людей. Мы пытались договориться, но в Киеве нас кинули. Мы постепенно занимаемся демилитаризацией Украины. Киев сам ни шиша не производит. Украинский ОПК скоро перестанет существовать.

С 4 июня идет крупномасштабное контрнаступление Украины по нескольким направлениям с использованием стратегических резервов. Ни на одном направлении противник не имел успеха. Потери РФ в 10 раз меньше, чем катастрофические потери ВСУ. Украина потеряла около 30% поставленного вооружения, в том числе 160 танков и 360 бронемашин. Россия потеряла 54 танка, часть из них можно отремонтировать.

Украина стремилась к разрушению Каховской ГЭС, целенаправленно била по ней из систем HIMARS. Россия в разрушении станции точно не заинтересована из-за тяжелых последствий на подконтрольных территориях.

Москва и другие города будут защищены от атак дронов. Проблема атак на приграничные регионы есть. Она связана с желанием отвлечь силы с других направлений. Россия укрепляет границу. Если обстрелы продолжатся, Москва рассмотрит вопрос создания в Украине «санитарной зоны».

Нет смысла вводить военное положение на всей территории России. На сегодняшний день необходимости в новой волне мобилизации нет. Россия продолжит избирательно наносить удары по целям в Украине, а не лупить по жилым кварталам, как эти придурки. Россия, в отличие от Украины, правовое государство.

Россия — «правовое государство»

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Россия — «правовое государство»

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