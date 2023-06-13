Путин назвал обстрелы жилых районов «бессмысленными». Менее чем через сутки российские военные нанесли удар по пятиэтажке в Кривом Роге Погибли 10 человек, еще 28 получили ранения

Полицейские у тела человека, погибшего в результате обстрела жилого дома в Кривом Роге Andrii Dubchak / Reuters / Scanpix / LETA

В результате удара российских войск по жилому дому в Кривом Роге погибли 10 человек. Об этом сообщил глава администрации города Александр Вилкул.

Пострадали 28 человек, из них 12 находятся в больницах с ранениями от средней до очень тяжелой степени. Спасательная операция продолжается; по данным властей, под завалами находится еще один человек.

Кривой Рог обстреляли в ночь на 13 июня. Как заявил глава Днепропетровской области Сергей Лысак, удар был нанесен крылатыми ракетами. По его словам, три из них были уничтожены силами ПВО. Глава администрации города Александр Вилкул сообщил, что другие ракеты, помимо пятиэтажного дома, поразили склад, частное предприятие (там погиб еще один человек), подразделение спасателей и еще один объект.

Власти города объявили 14 июня днем траура по погибшим.

Meduza

Президент России Владимир Путин 12 июня называл удары по жилым районам «бессмысленными» (он говорил об этом в контексте апрельского обстрела травматологического центра в Донецке, тогда в назначенном Россией руководстве ДНР говорили, что в центр попали пять снарядов, выпущенных ВСУ).

Зачем противник бьет по жилым кварталам, я никак не могу понять. Ради чего, зачем, в чем смысл? И по явно гуманитарным объектам — это удивительно просто. Ведь смысла нет никакого. Какой смысл в этом? Военного смысла нет никакого, [он] нулевой.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга заявил, что российские военные «нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства».

Российское военное ведомство с самого начала войны после попаданий ракет в дома, приводящих к большому количеству жертв среди мирного населения, обычно заявляет лишь о том, что «высокоточным оружием» были поражены какие-то «военные» цели, и отказывается подтверждать попадание по гражданским объектам и брать ответственность за гибель мирных жителей.

Кривой Рог — родной город президента Украины Владимира Зеленского. Комментируя обстрел, он заявил, что «российские убийцы продолжают свою войну против жилых домов, обычных городов и людей», и пообещал, что их «настигнет ответственность за каждую выпущенную ими ракету».

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