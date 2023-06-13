Путин высказался об обстрелах приграничных районов России: «прилеты» продолжатся, на территории Украины может быть создана «санитарная зона» (что это такое, непонятно)

Президент России Владимир Путин заявил, что если обстрелы российской территории со стороны ВСУ будут продолжаться, то власти РФ рассмотрят вопрос о создании «санитарной зоны» на территории Украины. Об этом он сказал на встреча с «военкорами», видео публикует телеграм-канал Shot.

Путин признал, что проблема обстрелов приграничных территорий России существует. По его мнению, таким образом украинские войска хотят вынудить российскую армию отвести часть подразделений «с тех направлений, которые считают наиболее важными и критическими с точки зрения возможного наступления ВСУ». Президент заявил, что российским войскам не нужно этого делать, но необходимо «обезопасить наших граждан».

По словам Путина, идет процесс укрепления российской границы. Он также заявил, что должна быть повышена эффективность «контрбатарейной борьбы».

«Но это не значит, что прилетов так называемых не будет на нашу территорию. А если это будет продолжаться, тогда мы должны будем рассмотреть вопрос, я говорю это очень аккуратно, создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территории», — сказал Путин.

Что именно Путин имел в виду под «санитарной зоной», он не уточнил.

Приграничная Белгородская область с начала полномаштабного вторжения России в Украину регулярно подвергается обстрелам. В последние месяцы на территории региона несколько раз проникали военизированные группировки «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», воюющие на стороне Украины.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорил, что, по его мнению, решением проблемы обстрелов региона с украинской стороны могло бы стать присоединение Харьковской области.

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