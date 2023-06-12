Война Четыреста семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.

С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.

Перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая предложил Зеленский. Президент Украины говорил, что «именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла война» и что «это чистая история, без идеологических примесей». Тогда же Зеленский подписал указ о том, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.

9 мая День Победы отмечается в России и некоторых других странах бывшего СССР, а 8 мая — во всем остальном мире. Разница в датах связана с тем, что акт о капитуляции Германии вступил в силу в 23:01 8 мая по местному времени — в Москве в тот момент уже было 01:01 9 мая.