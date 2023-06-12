Война Четыреста семьдесят четвертый день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 11 июня читайте здесь, главные фото дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая.
- По данным Украины, из-за катастрофы Каховской ГЭС погибли десять человек.
- ВСУ заявили, что освободили село Сторожевое в Донецкой области.
- Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок.
- Минобороны РФ подписало первый контракт с добровольческим формированием — отрядом «Ахмат».
Запорожье, 11 июня
За первые шесть часов марафона «Ты не один», который проводят независимые медиа в поддержку политических заключенных в России, собрано более 16 миллионов рублей.
Марафон запустили независимые медиа — «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод» и другие. Он будет продолжаться до 22:00 по московскому времени.
Пожертвования можно отправить здесь.
В Черном море происходят неуправляемые взрывы боеприпасов, которые принесло вместе с водой после катастрофы на Каховской ГЭС, заявил в эфире телемарафона спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.
«Пограничники уже неоднократно находили мины на побережье, потому обращусь к гражданам: не пытаться доставать эти вещи из воды самостоятельно, особенно взрывоопасные. Нужно сообщать пиротехникам. Потому что мы фиксируем и неуправляемые взрывы, которые происходят в воде из-за того, что взрывоопасные предметы детонируют сами, сталкиваясь с другими предметами», — заявил Демченко (цитата по «Думской»).
Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы с 9 на 8 мая
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов.
С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечали День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.
Перенести празднование победы над нацизмом на 8 мая предложил Зеленский. Президент Украины говорил, что «именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни унесла война» и что «это чистая история, без идеологических примесей». Тогда же Зеленский подписал указ о том, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы.
9 мая День Победы отмечается в России и некоторых других странах бывшего СССР, а 8 мая — во всем остальном мире. Разница в датах связана с тем, что акт о капитуляции Германии вступил в силу в 23:01 8 мая по местному времени — в Москве в тот момент уже было 01:01 9 мая.
В ВСУ сообщили, что продвинулись на флангах на бахмутском направлении
Украинские военные на бахмутском направлении продвинулись на флангах на расстояние от 250 до 700 метров, сообщил в эфире телемарафона представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
По его словам, в районе Бахмута продолжаются позиционные бои, российские силы пытаются контратаковать. «За эти сутки произошло всего три боестолкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии, два авианалета совершил», — сказал Череватый.
Как российская фантастика прониклась Z-идеями — притом задолго до войны. Обсуждаем в подкасте «Что случилось»
В начале мая в оккупированном Россией Мариуполе прошел фестиваль фантастической литературы «Звезды над Донбассом». В 2023 году его впервые поддержал Президентский фонд культурных инициатив.
Организатором фестиваля выступила Общественная палата самопровозглашенной ДНР. В программе мероприятия, помимо презентаций новых книг, лекций и мастер-классов, были выступления участников перед российскими военными на линии фронта и в госпиталях.
Помимо этого, на «Звездах над Донбассом» провели презентацию литературной мастерской Сергея Лукьяненко, одного из самых известных фантастов в Росиии. Он активно поддерживает войну в Украине и политику российских властей.
В подкасте «Что случилось» разбираем, как советская фантастическая литература переросла в Z-фантастику. Гость этого выпуска — переводчик и журналист Николай Караев.
В Донецкой области два мирных жителя Авдеевки получили ранения из-за российского авиаудара, сообщил глава областной администрации Павел Кириленко.
По его словам, из-за попадания ракет повреждены дом культуры на Центральном проспекте и жилые многоэтажные дома.
Каждый день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину редакторы «Медузы» выбирают главные военные снимки, сделанные накануне. Эти фотографии содержат сцены жестокости, насилия и смерти, однако большинство из них не помещены под специальную плашку, которой обычно редакция скрывает подобные изображения. В серии этих материалов мы стараемся задокументировать войну такой, какая она есть.
Лауреатами премии фонда Бориса Немцова стали российские политзаключенные, выступавшие против войны
Российский сервис Donatepay заблокировал сбор пожертвований в рублях в рамках марафона «Ты не один» после жалобы корреспондента RT Константина Придыбайло. Он сообщил, что связался с владельцами сервиса DonatePay после того, как «увидел, что террористы собирают деньги через российский сервис».
«Нашел его владельцев. Написал им и попросил прокомментировать. Они очень сильно удивились всему происходящему и удалили „сбор“ навальнистов и прочих. Другие попытки собрать деньги через этот сервис также будут ликвидированы. Люди не поддерживают риторику навальнистов и других, да и не хотят проблем. Еще несколько судеб мамких донатеров спас», — сообщил Придыбайло в своем телеграме.
Марафон независимых медиа «Ты не один» — в поддержку политзаключенных и всех, кто против войны
Независимые СМИ запустили марафон солидарности с политическими заключенными в России, а также со всеми противниками войны, которую Россия ведет против Украины.
Марафон будет продолжаться весь день 12 июня (в день России) и закончится в 22:00. В его рамках объявлен сбор средств в помощь политзаключенным и их семьям. Пожертвование можно отправить здесь. За первые четыре часа марафона собрано более 10 миллионов рублей.
Участники марафона — «Дождь», «Медуза», «Медиазона», «Важные истории», The Insider, «Холод» и другие независимые медиа. Хэштег акции — #тынеодин.
Трансляция продолжилась по новой ссылке.
В Главном управлении разведки Минобороны Украины утверждают, что Россия готовится эвакуировать население из Армянска на севере Крыма, а также минирует территорию местного завода «Крымский титан», что может привести к катастрофе.
«Во временно оккупированном Армянске на севере Крымского полуострова россияне готовят к эвакуации как представителей оккупационной администрации, так и местное население», — заявили в военной разведке.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Россия и США увеличили количество развернутых ядерных боеголовок в 2022 году, говорится в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).
По состоянию на январь 2023 года, США увеличили количество развернутых боеголовок до 1770 единиц с 1744 год назад, Россия — до 1674 единиц с 1588. Согласно данным SIPRI, у Великобритании и Франции количество таких боеголовок осталось прежним — 120 и 280 единиц.
По последним данным МВД Украины, из-за разрушения Каховской ГЭС погибли десять человек: восемь в Херсонской области и два в Николаевской области, сообщает украинский штаб ликвидации последствий катастрофы на Каховской ГЭС. Согласно этим данным, 42 человека, в том числе семь детей, числятся пропавшими без вести.
- В Херсонской области подтоплены 46 населенных пунктов: 32 (3801 дом) на территории, подконтрольной властям Украины, 14 — на временно оккупированной. Эвакуированы 2743 человек.
- В Николаевской области подтоплен 31 населенный пункт, эвакуированы 982 человека.
- В Днепропетровской области нет водоснабжения у почти 165 тысяч абонентов в 32 населенных пунктах.
Запорожская тероборона сообщила, что освободила село Новодаровка в Запорожской области. Это случилось еще 4 июня, но украинские силы сообщили об этом только сейчас.
«Многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль, длившиеся несколько суток, не имели успехов. Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!» — говорится в посте теробороны в фейсбуке.
12 июня ВСУ также заявили, что освободили село Сторожевое в Донецкой области.
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Дрон-камикадзе уничтожил вышку сотовой связи в Белгородской области, сообщил телеграм-канал Mash. По его данным, инцидент произошел вечером 10 июня в Волоконовском районе. После этого в районе появились «небольшие проблемы со связью».
Власти Белгородской области об уничтожении вышки не сообщали. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, 10 июня ВСУ выпустили 18 минометных снарядов по окраине хутора Старый в Волоконовском районе. В результате никто не пострадал, разрушений нет.
Уровень воды в Херсонской области продолжает снижаться
Как заявил глава областной администрации Александр Прокудин, по состоянию на утро 12 июня уровень воды в Днепре в районе Херсона составляет 3,29 метра. По сравнению с прошлым вечером уровень воды снизился на 64 сантиметра.
46 населенных пунктов, по словам Прокудина, остаются подтопленными: 32 на правом берегу и 14 — на аннексированной Россией территории на левом берегу Днепра. Ситуацию на левобережье Прокудин назвал критической.
Минпромторг заявил, что ВСУ ударили по району в Херсонской области, куда приезжал глава ведомства Денис Мантуров
Министерство промышленности и торговли России сообщило, что вице-премьер, глава ведомства Денис Мантуров посетил оккупированную часть Херсонской области. Как утверждают в Минпромторге, через несколько минут после отъезда министра украинские войска нанесли удар по этому месту, передает РИА Новости.
Мантуров посетил оккупированную часть Херсонской области 9 июня. Как сообщали в правительстве, вице-премьер приезжал в город Геническ, где посетил местные объекты торговли и встретился с назначенным Россией «главой» области Владимиром Сальдо.
В Киеве заявление Минпромторга об ударе по месту, куда приезжал Мантуров, не комментировали.
Телеграм-канал «Оперативные сводки» 10 июня сообщал, что ВСУ атаковали Арабатскую Стрелку Херсонской области. Канал со ссылкой на свои источники писал, что посещение этого места Мантуровым и удар украинских войск «произошло примерно в одно и то же время», но «разминулись — буквально в несколько минут».
В минувшие сутки три человека погибли из-за российских обстрелов Херсонской области, заявил глава областной администрации Александр Прокудин. 12 человек ранены.
«За минувшие сутки противник совершил 26 обстрелов, выпустив 132 снаряда из минометов, артиллерии, „Градов“, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил восемь снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области», — сказал Прокудин.
Минобороны РФ подписало контракт с добровольческим отрядом «Ахмат»
Контракт подписали заместитель начальника Генштаба РФ Алексей Ким и директор Российского университета спецназа Адам Дашаев. В церемонии также участвовали командир отряда «Ахмат» Апты Алаудинов и депутат Госдумы Адам Делимханов.
10 июня Сергей Шойгу подписал приказ, предписывающий добровольческим отрядам заключить контракт с Минобороны.
Евгений Пригожин заявил, что его ЧВК Вагнера не будет подписывать контракт с Минобороны, поскольку приказы Шойгу распространяются только на сотрудников ведомства и военнослужащих. Пригожин также допустил, что после его отказа Минобороны может перестать поставлять боеприпасы ЧВК.
Наступательная операция Украины возле города Орехов в Запорожской области завершилась неудачей, когда украинская бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел, сообщает The Wall Street Journal.
Российские военные блогеры публиковали видеозаписи, на которых кажется, что уничтожено множество боевых машин, но западные военные аналитики пришли к выводу, что на записях зафиксированы попадания в одни и те же танки с разных ракурсов.
По оценке группы аналитиков Oryx, отслеживающей потери обеих сторон конфликта, под Ореховом уничтожены два танка Leopard, четыре боевых машины пехоты Bradley, брошены на поле боя французский бронетранспортер и боевая машина Oshkosh американского производства. Российские силы для ударов по колонне бронемашин использовали вертолет и беспилотники.
«Их было больше, чем мы ожидали», — сказал изданию 35-летний командир взвода 21-й механизированной бригады ВСУ, участвовавший в штурме под Ореховом. «Его немецкий танк Leopard 2 уничтожил российскую пехоту, но на смену им пришла другая шеренга солдат, а затем еще одна, рассказал он. Мимо пронеслись реактивные гранаты. Некоторые отскочили от танка. Поля были усеяны минами», — говорится в материале WSJ.
ВСУ заявили, что освободили село Сторожевое в Донецкой области
Видео из села опубликовала 35-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ. По данным морпехов, в ходе взятия населенного пункта убиты около 50 российских военных, четверо взяты в плен.
Замминистра обороны Украины Анна Маляр также сообщила об освобождении Сторожевого и поблагодарила в своем посте 35-ю бригаду.
Накануне украинские военные сообщили об освобождении сел Благодатное и Макаровка в Донецкой области. Также ВСУ, вероятно, освободили село Лобковое в Запорожской области.
Американская компания Raytheon Technologies собирается увеличить производство систем противовоздушной обороны Patriot до 12 единиц в год и поставить еще пять систем в Украину к концу 2024 года. Об этом, как сообщает The Wall Street Journal, сказал глава компании Грег Хейс.
«Мы были очень удивлены его эффективностью», — сказал Хейс о Patriot. По его словам, Patriot вместе с другими системами ПВО перехватывает до 90% входящих угроз в Украине.
Хейс добавил, что Украина изменила программное обеспечение Patriot, чтобы система могла отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие в два раза быстрее, чем те, для которых ее изначально разработали.
Утренняя сводка генштаба ВСУ. Главное
- За минувшие сутки Вооруженные силы РФ нанесли 36 авиационных и один ракетный удар, а также совершили 38 пусков из реактивных систем залпового огня.
- Россия сосредоточила основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки состоялось 25 боевых столкновений.
- Российские силы наступали на лиманском направлении — в районе Белогоровки, на бахмутском — в направлении Ивановского и Белой Горы, на авдеевском направлении — в направлении Авдеевки. Везде безуспешно.
- В течение последней недели на бахмутском направлении российские военные несут значительные потери. В военный госпиталь в районе Персиановки Ростовской области ежедневно прибывают более 50 военных с тяжелыми ранениями. Госпиталь переполнен.
- Авиация ВСУ за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава ВС РФ. Подразделения ракетных войск и артиллерии в то же время поразили два пункта управления, два артиллерийских подразделения на огневых позициях и радиолокационную станцию.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.