МАГАТЭ: непосредственной угрозы для Запорожской АЭС из-за разрушения плотины на Днепре нет

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявило, что пока не видит непосредственной угрозы безопасности Запорожской АЭС из-за разрушения плотины Каховской ГЭС.

Эксперты агентства, которые находятся на Запорожской АЭС, внимательно следят за ситуаций, подчеркивается в сообщении.

Украинский «Энергоатом», в свою очередь, предупредил, что разрушение плотины может иметь негативные последствия для ЗАЭС, отметив, что «ситуация контролируемая».

«Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы станция получала подпитку для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС», — говорится в сообщении «Энергоатома». Пока на атомной станции достаточно запасов воды для этих нужд, но из-за стремительного снижения уровня воды в водохранилище ситуация может измениться, заявили в «Энергоатоме», добавив, что специалисты компании следят за происходящим.

Разрушение плотины Каховской ГЭС. Что известно

В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию

Разрушение плотины Каховской ГЭС. Что известно

В оккупированной Новой Каховке частично разрушена плотина Каховской ГЭС Уровень воды ниже по течению Днепра поднимается. В Херсонской области объявили эвакуацию