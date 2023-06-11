Война Четыреста семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, он упал ниже 10 метров, сообщили в «Укргидроэнерго». За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС — более чем на семь метров.

В Херсоне за последние сутки вода спала на 54 сантиметра.

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