Война Четыреста семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»
«Медуза» с 24 февраля 2022 года следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 10 июня читайте здесь.
Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает снижаться, он упал ниже 10 метров, сообщили в «Укргидроэнерго». За сутки уровень воды снизился более чем на метр, а с момента разрушения Каховской ГЭС — более чем на семь метров.
В Херсоне за последние сутки вода спала на 54 сантиметра.
В Калужской области упали два беспилотника
На территории Жуковского района Калужской области упал беспилотник, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, незначительно повреждены два садовых дома, там выбиты стекла.
Позже Шапша рассказал, что ночью в Медынском районе в лесу найден еще один упавший беспилотник. Пострадавших и разрушений нет.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное:
- За прошедшие сутки российские войска нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив восемь ракет, в том числе четыре крылатые ракеты наземного базирования «Искандер», а также 35 дронов «Шахед»;
- Армия РФ нанесла 92 авиационных удара и совершила 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные дома;
- Основные усилия российских войск сосредоточены на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей, там продолжаются тяжелые бои. За прошедшие сутки на этих направлениях произошло 35 боевых столкновений;
- На марьинском направлении ВСУ отразили все атаки российских сил в районе города Марьинки;
- На запорожском и херсонском направлениях российские войска обороняются;
- Авиация ВСУ за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и два — по зенитно-ракетным комплексам войск РФ.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Белгородской области сошли с рельсов 15 вагонов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в ночь на 11 июня в Алексеевской округе сошли с рельсов 15 железнодорожных вагонов. По словам Гладкова, вагоны были пустые, пострадавших нет.
«Сейчас на месте происшествия работают следственные органы — разбираются в причинах происшествия. Из-за чрезвычайного происшествия остановлено движение электричек и пригородных поездов. Надеюсь, что сотрудники РЖД быстро справятся с ситуацией и железнодорожное сообщение будет восстановлено», — рассказал губернатор.
Здравствуйте. Начинается 473-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
Хронику предыдущего дня читайте здесь.