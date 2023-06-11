ООН: из-за разрушения Каховской ГЭС около 700 тысяч человек лишились доступа к питьевой воде

Около 700 тысяч человек на территории Украины лишились доступа к питьевой воде из-за прорыва Каховской ГЭС, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью Associated Press.

Гриффитс подчеркнул, что сейчас первоочередной задачей является спасение жертв наводнения, однако разрушение плотины Каховской ГЭС будет иметь долгосрочные последствия. В частности, затопление сельскохозяйственных районов, утверждает Гриффитс, приведет к снижению экспорта зерна, что обернется повышением цен на продовольствие во всем мире и уменьшению количества пищи для миллионов нуждающихся.

Также Гриффитс отметил, что затоплению подверглись районы, в которых устанавливались минные заграждения. По его словам, это представляет угрозу для мирного населения, поскольку вода может перенести мины в «места, где люди их не ожидают».

Кроме того, Гриффитс сообщил, что ООН, преимущественно через украинские организации, смогла помочь 30 тысячам жителей территорий, контролируемых Украиной. В то же время Россия не предоставила организации доступ на оккупированные территории для оказания помощи жертвам наводнения.

Затопление в Херсонской области началось утром 6 июня после разрушения плотины Каховской ГЭС. Российские власти утверждают, что это произошло из-за ударов ВСУ по станции. Киев заявил, что плотину взорвали российские военные изнутри. Также есть версия, что плотина могла разрушиться сама из-за высокого уровня воды в Каховском водохранилище и повреждений, полученных за время войны.

В то же время специалисты из исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, сообщили, что зафиксировали сигналы, которые свидетельствуют о том, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции произошел взрыв. Кроме того, источник The New York Times в администрации Джо Байдена заявил, что американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине гидроэлектростанции непосредственно перед ее разрушением.

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