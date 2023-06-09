The New York Times: американские спутники-шпионы зафиксировали взрыв на плотине Каховской ГЭС перед ее разрушением

Спутники-шпионы США зафиксировали взрыв на плотине Каховской гидроэлектростанции непосредственно перед ее , рассказал The New York Times высокопоставленный чиновник Белого дома.

По его словам, незадолго до прорыва плотины инфракрасные датчики, которыми оснащены американские разведывательные спутники, обнаружили тепловой след, характерный для сильного взрыва.

Аналитики американской разведки подозревают Россию в разрушении плотины, сообщил источник газеты. При этом он добавил, что у спецслужб США пока нет веских доказательств для обвинений.

В свою очередь инженеры и эксперты по боеприпасам считают подрыв плотины, которая находится под контролем РФ, более вероятной причиной катастрофы, чем ее разрушение после внешних повреждений или атаки, пишет издание.

Чиновник Белого дома не исключил, что разрушению плотины могли способствовать более ранние повреждения конструкции или рост напора воды. Однако, по его словам, официальные лица США склоняются к версии, что причиной катастрофы стал намеренный или случайный взрыв.

Ранее стало известно, что норвежские ученые зафиксировали сейсмические сигналы, которые свидетельствуют о том, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции произошел взрыв.