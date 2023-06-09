Норвежские ученые зафиксировали сейсмические сигналы, свидетельствующие, что в районе плотины Каховской ГЭС произошел взрыв

Специалисты норвежской исследовательской организации NORSAR, занимающейся изучением сейсмических явлений, обнаружили, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции произошел взрыв, говорится на сайте организации.

Данные региональных сейсмических станций показывают, что взрыв произошел 6 июня в 02:54 по местному времени (1:54 по норвежскому времени). Примерно в это же время, по информации СМИ, разрушилась плотина.

«Мы видим сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва», — сказал американской радиостанции NPR Волкер Ойе, сейсмолог из NORSAR.

В свою очередь NPR отмечает, что специалисты не смогли точно определить место взрыва — по их данным, он произошел в радиусе 20-30 километров от Каховской ГЭС. В то же время Ойе в комментарии радиостанции подчеркнул, что взрывы в этом месте случаются редко, поэтому подобное вряд ли можно считать совпадением.

Сейсмическую магнитуду события в NORSAR оценили между 1 и 2. Согласно исследованию чувствительности Румынского сейсмического массива в Буковине BURAR, который зафиксировал событие, такая низкая магнитуда лежит на границе чувствительности прибора. Это означает, что скорее всего изучить событие подробнее и получить какие-то дополнительные детали о взрыве будет крайне сложно.

Физик Ричард Кордаро, позиционирующий себя как «независимый исследователь магнитных аномалий», 6 июня писал в твиттере, что магнитометр в Бухаресте зафиксировал сигналы, похожие на взрыв в районе Каховской ГЭС.

Утром 6 июня в аннексированной Россией части Херсонской области была разрушена плотина Каховской ГЭС — вода начала сбрасываться вниз по течению Днепра, в результате чего тысячи жилых домов оказались подтоплены.

Российские власти утверждают, что причиной разрушения плотины стали обстрелы ВСУ. Киев заявил, что российские военные взорвали станцию изнутри. Также есть версия, что плотина разрушилась сама из-за полученных за время войны повреждений и «беспрецедентно высокого» уровня воды в Каховском водохранилище.

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