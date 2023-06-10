Война Четыреста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины пострадала женщина — она получила легкое ранение ноги. Об этом рассказал глава области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в селе Нижнее Березово 9 июня было зафиксировано пять «прилетов», в результате которых одна женщина получила осколочное ранение. От госпитализации она отказалась.

Гладков утверждает, что по населенным пунктам области ВСУ выпустило десятки минометных снарядов и других боеприпасов, повреждены дома и автомобили.