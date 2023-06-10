Война Четыреста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Журналисты «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны» при помощи волонтеров смогли поименно подтвердить гибель 25 218 российских военных в Украине. Реальное количество погибших по меньшей мере вдвое больше, считают журналисты.
«Би-би-си»: на левом, оккупированном Россией, берегу Днепра родственники не могут связаться с 395 людьми, оказавшимися в зоне затопления. Еще два человека не дождались помощи и погибли.
- «Русская служба Би-би-си» пообщалась с координатором группы волонтеров, работающей на левом берегу Днепра. Он рассказал, что на утро 10 июня зафиксирована 1751 заявка на эвакуацию из зоны затопления (по одной заявке помощи могут ожидать несколько человек).
- Родственники не могут найти 395 человек из населенных пунктов Алешки, Голая Пристань, Крынки и Коханы.
- Волонтерам известны имена двух человек, которые умерли, не дождавшись помощи (их «Би-би-си» не приводит), один из них 1948 года рождения.
В результате артиллерийского обстрела Херсона ранены волонтеры, — глава Областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, российская армия обстреляла Корабельный район Херсона. Пострадали два волонтера, которые помогали людям, пострадавшим от затопления, — мужчины 25 и 52 лет. Их доставили в больницу.
В результате обстрела Белгородской области со стороны Украины пострадала женщина — она получила легкое ранение ноги. Об этом рассказал глава области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, в селе Нижнее Березово 9 июня было зафиксировано пять «прилетов», в результате которых одна женщина получила осколочное ранение. От госпитализации она отказалась.
Гладков утверждает, что по населенным пунктам области ВСУ выпустило десятки минометных снарядов и других боеприпасов, повреждены дома и автомобили.
Из затопленных районов Херсонской области эвакуированы более шести тысяч человек, утверждает глава оккупационной администрации Владимир Сальдо.
Он также отмечает, что уровень воды в некоторых районах начал снижаться: «Уровень подъема воды в Новой Каховке за сутки снизился на 3 метра до отметки 7 метров. <…> В Алешках за сутки на 2 метра (с отметки 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани на 1 метр (с отметки 5 метров до 4 метров)».
Сальдо также пишет, что по предварительным оценкам ПАО «РусГидро», Днепр «войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС» к 16 июня.
Над аннексированным Крымом сбили две украинские ракеты, сообщает пророссийский глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, ракеты были выпущены оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2». Жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Российские войска ночью обстреляли Харьковскую область. Есть погибший и раненые.
Об атаке рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, территорию Богодуховского и Купянского районов атаковали беспилотниками, погиб 29-летний мужчина, еще один мужчина пострадал.
Еще двое мужчин пострадали в результате атак по Изюмскому и Чугуевскому районам.
ВСУ обстреляли пункт временного размещения людей из затопленных районов Херсонской области на Арабатской Стрелке, сообщил глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, в результате атаки погибла одна женщина. Предположительно, обстрел был совершен ракетами Storm Shadow.
В ночь на 10 июня ВСУ удалось сбить 20 иранских дронов-камикадзе и две крылатые ракеты, запущенные российскими войсками. Об этом сообщается в телеграме Воздушных сил Украины.
Атаки проходили с 23:00 9 июня по 5 утра 10 июня.
Всего российские военные выпустили по объектам критической инфраструктуры и военным объектам Украины восемь ракет наземного базирования и 35 ударных дронов иранского производства.
Одна из атак пришлась по оперативному аэродрому «Миргород» в Полтавской области. Там повреждена инфраструктура и техника.
Херсон. Люди, находящиеся недалеко от зоны затопления, укрываются от артиллерийского огня.
Три человека погибли и 26 пострадали в результате ночного обстрела Одесской области.
Об этом рассказала спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк. По ее словам, в ночь на 10 июня над областью сбили восемь из восьми дронов Shahed, запущенных российскими войсками, а также две ракеты.
Обломки одного из дронов упали на многоэтажку, там возник пожар, в результате которого погибли три человека. Еще 26 человек в Одессе получили травмы в результате взрывной волны. Среди пострадавших — двое детей и беременная женщина.
Утренняя сводка Генштаба ВСУ:
- 9 июня российские войска нанесли восемь ракетных и 74 воздушных удара, а также 62 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения.
- От ударов были частично или полностью разрушены госпиталь в Гуляйполе, частные дома в Звягеле (Житомирская область), дом культуры в Очакове (Николаевская область) и гражданская инфраструктура в Одессе.
- Российские войска сосредоточили свои усилия на полный захват Луганской и Донецкой областей. Там продолжаются тяжелые бои: 9 июня произошло 34 боевых столкновения на этом участке фронта.
- Российские войска совершили неуспешные попытки наступления в нескольких направлениях, включая лиманское, бахмутское (в сторону Богдановки) и авдеевское. На марьинском направлении ВСУ удалось отбить все атаки недалеко от города Марьинка, россияне понесли потери.
- За сутки 9 июня украинская авиация нанесла 19 воздушных ударов по районам сосредоточения личного состава, а также два авиаудара по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за сутки поразили четыре пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, три склада с боеприпасами и пять артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Здравствуйте. Начинается 472-й день полномасштабного вторжения России в Украину. В этом онлайне «Медуза» будет рассказывать о ходе боевых действий и связанных с ними событиях в остальном мире.
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