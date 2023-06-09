Военнослужащие в Грозном перед отправкой на войну с Украиной

Кризисная группа «СК SOS», занимающаяся помощью тем, кого подвергают преследованиям на Северном Кавказе, опубликовала расследование о том, какими методами власти Чечни вынуждают местных жителей отправляться воевать в Украину.

Сразу после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в Чечне началась кампания по набору в «добровольческие подразделения». Каждому чиновнику, имаму и командиру в Чечне поставили конкретную задачу — сколько людей они должны так или иначе завербовать, говорится в расследовании «СК SOS». Власти республики объявили Украине «джихад» и пообещали большие денежные выплаты добровольцам.

Однако жители Чечни массово идти на войну не хотели. Глава республики Рамзан Кадыров пытался показывать федеральным властям широкую поддержку: в различных пабликах появлялись видео, где собравшиеся на площадях чеченцы выражают готовность отправиться на фронт. На самом деле, сообщает «СК SOS», в съемках в основном участвовали военнослужащие из других регионов России, которые проходили обучение в Чечне или дислоцировались на местных базах.

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Чтобы обеспечить набор в «добровольческие подразделения», силовые структуры республики начали использовать отработанную ранее схему задержания жителей под надуманными предлогами. Раньше за освобождение задержанных с их родственников требовали выкуп, теперь же тех, кто попался силовикам, шантажом и угрозами заставляют идти на войну. Из них также выбивают показания против друзей и знакомых, которым впоследствии тоже грозит отправка в зону боевых действий.

«Это очень эффективно они придумали. Людей просто ставили перед выбором: или огромный срок, или езжай в Украину. А если большая семья, то тогда что? Если не поедешь, то твоего младшего или старшего брата подставим и отправим тогда его. Они очень много людей так заставили туда отправиться», — рассказал один из источников «СК SOS».

Людей вербуют и в специальных тюрьмах, куда отправляют, например, подозреваемых в употреблении наркотиков или ЛГБТ-людей. В таких тюрьмах заключенные содержатся без каких-либо сопроводительных документов и формально считаются свободными людьми, которые добровольно решили поехать в Украину.

По данным правозащитников, в одном из таких мест лишения свободы в Чечне в течение нескольких месяцев держали около 70 человек. Каждый день, рассказал источник «СК SOS», в подвал, где держали задержанных, спускались силовики и говорили: «Кто хочет выйти на работу? Сегодня же отпускаем». По его словам, почти две трети задержанных в итоге согласились.

Власти Чечни также препятствуют выезду из республики «потенциальных добровольцев». После начала войны мужчинам стали неохотно выдавать загранпаспорта, а тех, кто их получал, дополнительно опрашивали, пишет «СК SOS». Тем не менее многие жители республики, не желающие идти воевать, а также члены их семей покинули Чечню. Отток населения источники «СК SOS» оценили как существенный. Однако уехавших из Чечни, отмечают правозащитники, власти республики легко могут найти в любых регионах, а при попытке выехать за пределы страны их могут не пропустить через российскую границу.

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После того как в России в сентябре 2022 года была объявлена мобилизация, чеченская полиция начала регулярно проводить рейды по местам, где можно найти потенциальных призывников, включая кафе и спортзалы, а также стоянки такси. Таксистам, пишет «СК SOS» выписывают огромные штрафы под выдуманными предлогами, а иногда и вовсе забирают машины. Затем им говорят: «У тебя нет денег и работы — езжай защищать родину». Как отмечают авторы расследования, крупнейший таксопарк в столице республики «Грозненское такси» принадлежит одной из дочерей Рамзана Кадырова Табарик, и таксисты еще до начала войны сталкивались с притеснениями со стороны властей.

Помимо принудительных способов набора «добровольцев» власти республики используют и другие методы. В частности, обещают за отправку на войну огромные по меркам республики выплаты — в ряде случаев до 700 тысяч рублей. В начале войны «добровольцам» предлагали около 300 тысяч рублей, но, как отмечают авторы расследования, размер обещанной выплаты увеличивается вместе с ростом числа погибших в зоне боевых действий.

Кроме того, по данным «СК SOS», в некоторых случаях вербовщики в начале полномасштабного вторжения войск в РФ апеллировали к тому, что на войне можно будет безнаказанно грабить, убивать и насиловать. Однако после того, как в Чечню начали привозить тела погибших и в республику стали возвращаться раненые, которых потом снова забирали на войну, в Украину «передумали ехать даже те, кто мечтал о грабеже и насилии».

Несмотря на то, что в Чечне многие не поддерживают войну, открытых протестов в республике, где действует негласный запрет даже на обсуждение потерь российской стороны в Украине, нет. Пока властям республики удается контролировать протестный потенциал, однако, предполагают источники «СК SOS», «когда это рванет, будет много крови и много проблем».

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