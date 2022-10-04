Правозащитники рассказали, что в Чечне умер муж участницы протестов против мобилизации. Перед этим его заставили избить жену, а сына отправили на войну

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Центр защиты прав человека «Мемориал», созданный сторонниками одноименного , сообщил, что 28 сентября в Чечне умер муж участницы антивоенного протеста в Грозном Адам Мурадов. По данным правозащитников, причиной смерти стал сердечный приступ.

21 сентября несколько десятков женщин пытались провести в Грозном акцию протеста против объявленной мобилизации. Среди них была жена Адама Мурадова, имя которой не сообщается. Всех протестующих задержали и увезли в мэрию. Туда также привезли мужчин — родственников задержанных, в том числе Мурадова. По данным «Мемориала», родственников «заставили избить женщин, угрожая, что иначе это сделают сами силовики — и будет намного хуже».

Глава Чечни Рамзан Кадыров в тот же день назвал «врагами народа» людей, выступающих против мобилизации, и заявил, что их нужно отправить в Украину для участия в «спецоперации». Так же, по его мнению, нужно поступить с родственниками «15-20 женщин», которых задержали на акции протеста в Грозном. На следующий день Кадыров заявил, что родственников около 40 митинговавших женщин уже мобилизовали и отправили в Украину.

По информации правозащитников, среди родственников участниц акции, которых отправили в Украину, был 18-летний Валид Мурадов, сын Адама Мурадова. Ночью 27 сентября Валид позвонил домой и рассказал, что находится в Луганске и его скоро «отправят на передовую». На следующий день Адам Мурадов умер, ему стало плохо во время молитвы. Валиду позволили приехать на похороны отца. Вернулся ли он обратно в Украину, не уточняется.

Источники «Мемориала» в Чечне утверждают, что на семью Мурадовых оказывают давление из-за того, что случившееся «вызвало большой резонанс среди чеченцев». Правозащитники говорят, что семью заставляют под запись опровергнуть, что Валида Мурадова насильно отправили в Украину, а его мать избили.

22 сентября, на следующий день после начала «частичной мобилизации» в России, Рамзан Кадыров объявил, что в Чечне мобилизации не будет, поскольку «план призыва в республике перевыполнен на 254 процента».

Читайте также

«Кадыров — кто угодно, но только не ястреб» Журналистка Елена Милашина опубликовала текст о том, зачем глава Чечни отправляет солдат на войну в Украину. Вот его пересказ

Читайте также

«Кадыров — кто угодно, но только не ястреб» Журналистка Елена Милашина опубликовала текст о том, зачем глава Чечни отправляет солдат на войну в Украину. Вот его пересказ

Фото на обложке: Дмитрий Коротаев / Epsilon / Getty Images