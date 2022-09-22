Кадыров: в Чечне мобилизации не будет, республика перевыполнила план на 254%

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Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил на совещании с оперштабом по проведению «спецоперации», что в республике не будет мобилизации. Как пишет , сюжет с этим выступлением Кадырова показали в вечернем выпуске новостей ЧГТРК «Грозный» 22 сентября.

По утверждению Кадырова, за время войны в Украине участие в боевых действиях приняли 20 тысяч чеченцев, поэтому Чечня уже «перевыполнила спущенный план на 254%». Что это за план, он не уточнил.

Глава республики также рассказал об антивоенном митинге, который пытались провести 21 сентября женщины в Грозном. Кадыров утверждает, что родственники около 40 митинговавших женщин уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять «на передовую».

Обновлено. Рамзан Кадыров рассказал о мобилизации в Чечне в своем телеграм-канале. «План призыва в Чеченской Республике перевыполнен на 254 процента. Такие показатели были достигнуты ранее благодаря формированию новых подразделений МО РФ. Все кандидаты на службу прошли через Военный комиссариат. Мы проработали этот механизм с самого начала, еще до объявления частичной мобилизации. Кроме того, в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые при необходимости смогут пополнить ряды защитников Отечества. Жители еще даже и не подозревали, что такие вопросы могут возникнуть, а мы уже все решили», — написал он.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в России. Минобороны РФ планирует призвать на войну в Украину 300 тысяч человек.

15 сентября Рамзан Кадыров призывал глав российских регионов не ждать объявления Кремлем военного положения, провести «самомобилизацию» и отправить на войну в Украину по тысяче добровольцев. Некоторые губернаторы поддержали предложение главы Чечни.

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