Одессу атаковали беспилотники «Шахед». В результате падения обломков одного из них на жилой дом погибли три человека

Российские военные в ночь на 10 июня атаковали Одесскую область с помощью беспилотников «Шахед». Об этом сообщает глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По данным Братчука, над Одессой были уничтожены восемь беспилотников. Обломки одного из них упали на многоэтажный жилой дом, что привело к пожару. Погибли три человека, еще 26 пострадали.

Также три человека получили ранения в результате падения одного из дронов в Одесской области на берегу моря.

Командование ВСУ сообщило, что помимо Одесской области беспилотники атаковали Харьковскую и Полтавскую области. В общей сложности, по утверждению украинских военных, были сбиты 20 дронов.

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