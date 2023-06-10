Концерт группы «Звери» на ПМЭФ отменили после доноса

Группа «Звери» не будет выступать на бесплатном концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского Международного экономического форума, назначенном на 16 июня.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на организаторов, вместо нее на сцену выйдут группы «Чиж и Со» и «Джанго». Отмену выступления «Зверей» организаторы комментировать не стали.

Издание Astra отмечает, что такое решение было принято после публичного доноса декана факультета журналистики Московского государственного института культуры (МГИК) Юрия Кота, который раскритиковал солиста группы Романа Билыка за антивоенную позицию и отсутствие концертов в аннексированном Крыму.

«У Билыка богатая биография настоящего представителя пятой колонны. Когда в 2020 году граждане России голосовали за поправки к Конституции, кумир молодежи Рома Зверь на голубом глазу рассказывал, как он ни разу не голосовал на выборах президента, как российское общество боится полицию и не доверяет власти, а голосование, наверное, надо бойкотировать, потому что все равно все нарисуют за избирателя. Все помнят, как Билык активничал, защищая режиссера Кирилла Серебренникова, дневал у здания суда, не раз высказывался по вопросу», — писал Кот в своем блоге.

После этого депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин попросил прокуратуру отменить выступление группы на ПМЭФ.

Роман Билык родился в Таганроге, но с 1989 по 1993 годы проживал в Мариуполе, а также некоторое время в Киеве. Его отец украинец. После начала полномасштабного российского вторжения в Украину группа «Звери» выступила против войны.

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