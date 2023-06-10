The New York Times: западные чиновники не ожидают полного освобождения оккупированных территорий Украины в ходе контрнаступления ВСУ

Американские и европейские чиновники считают маловероятным полное освобождение оккупированных территорий Украины в ходе контрнаступления ВСУ. Успехом для Украины станет возвращение и удержание ключевых территорий или нанесение такого удара, который заставит Кремль задуматься о перспективах войны, пишет The New York Times.

Источники издания в американских спецслужбах считают наиболее вероятным сценарием небольшие победы украинской армии на начальном этапе наступления, например, возвращение некоторых территорий Донбасса и вытеснение России с юга-запада Украины. Символической и стратегической победой стало бы освобождение Запорожской АЭС, отмечает газета.

Западные союзники также говорят, что для Украины было бы важным перерезать или сузить сухопутный мост в Крым, являющийся основным маршрутом снабжения российских войск.

Другой потенциальный сценарий контрнаступления, по мнению разведки, заключается в том, что Россия совершит ошибку, например, разместит войска не в том месте и они будут недостаточно защищены, что позволит ВСУ нанести сокрушительный удар.

При этом западные чиновники опасаются того, что контрнаступление может оказаться слишком успешным, что вынудит Владимира Путина начать массовую мобилизацию населения.

Неудачей будет считаться, если ВСУ не смогут захватить ни одного города и сохранится действующая линия фронта.

Минобороны РФ утверждает, что украинская армия 4 июня начала наступать на административной границе Донецкой и Запорожской областей Украины, но российские силы, по выражению министра обороны РФ Сергея Шойгу, «сорвали» наступление. Также признаки начавшегося контрнаступления заметили в странах Запада, о чем в последние дни сообщили ведущие мировые медиа. 9 июня Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление началось, но ВСУ не достигли поставленных задач ни на одном из участков фронта. Власти Украины говорят о наступательных операциях на некоторых направлениях, но официально ход полномасштабного контрнаступления не комментируют.

Главные новости дня

Война Четыреста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»

Главные новости дня

Война Четыреста семьдесят второй день. Онлайн «Медузы»