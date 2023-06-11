Волонтеры заявили, что Россия закрыла затопленный город Голая Пристань на карантин

Российские силы решили закрыть на карантин город Голая Пристань в Херсонской области, который находится под контролем российских войск и пострадал из-за затопления после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом «Медузе» сообщили украинские волонтеры.

По их словам, город закрыли на въезд и на выезд. Волонтеры утверждают, что в Херсонскую область прибыли сотрудники российских спецслужб, которые, возможно, собираются провести «фильтрацию» мирных жителей (это не подтверждено). Волонтеры говорят, что из-за закрытия Голой Пристани не смогут передать местным жителям гуманитарную помощь.

Один из координаторов крупнейшего волонтерского чата по эвакуации жителей левого берега Днепра сообщила «Агентству», что 10 июня, по словам местных жителей, по подтопленному городу ездили военные, они через громкоговоритель предупреждали, что 11 июня Голая Пристань будет закрыта на карантин. Собеседник «Медузы» подтвердил эту информацию.

Неназванный источник «Агентства» среди волонтеров сообщил, что решение о введении карантина принято.

Волонтеры допускают, что в районах, пострадавших из-за катастрофы на Каховской ГЭС, может быть много погибших. После прорыва плотины ГЭС волонтеры заявили, что МЧС отказалось их пускать на одну из затопленных улиц города Алешки, где могли быть погибшие, а на следующий день — отказалось пускать в сам город.

По последним данным Украины, из-за затопления погибли шесть человек. Назначенные Россией «власти» Херсонской области говорили, что погибли восемь человек.

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