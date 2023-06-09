МЧС России отказалось пускать волонтеров в затопленный город Алешки в Херсонской области

Сотрудники МЧС России не пускают волонтеров на аннексированный левый берег Днепра в Херсонской области, в том числе в город Алешки, где заблокированы более 600 человек. Об этом The Insider сообщили волонтеры.

«Въезд и выезд людей невозможен, лодочников не пускают [на левый берег Днепра]. Один из волонтеров, который туда пробрался, говорит, что это по причине того, что очень много трупов», — рассказала изданию волонтерка. Другие источники это не подтверждали.

По словам собеседницы издания, в Алешках в центре города без еды и воды остаются не менее 600 человек, которые находятся в больнице. Кроме того, часть людей находится в школе и доме культуры (сколько человек там остаются, неизвестно). Собеседница утверждает, что представители МЧС предложили волонтерам передать необходимое через посредника из местных жителей, у которого есть паспорт РФ.

Волонтер Марина, дистанционно помогающая эвакуировать людей на оккупированных территориях, также сообщила «Русской службе Би-би-си», что МЧС не пускает волонтеров и гуманитарную помощь в Алешки.

Днем ранее, 8 июня, волонтеры заявили, что МЧС закрыло для них доступ к одной из улиц в Алешках. Волонтеры допускали, что на этой улице могут быть погибшие. Законный украинский глава Алешек Евгений Рыщук сообщил в тот день, что в городе погибли девять человек.

Число заявок на эвакуацию с затопленных территорий на левом берегу Днепра, которые получили волонтеры, превысило 1900, сообщило «Агентство».

В Херсонской области 6 июня началось затопление на правом и левом берегах Днепра после того, как плотина Каховской ГЭС получила повреждения. Украина и Россия обвинили друг друга в разрушении плотины.

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