Минобороны Великобритании: Россия теряла в Бахмуте по одному солдату при продвижении на каждые 48 сантиметров

При продвижении российских сил в Бахмуте погибли или получили ранение более 60 тысяч человек, начиная с мая 2022 года, сообщило министерство обороны Великобритании в видеозаписи, опубликованной в твиттере ведомства.

По оценке министерства, российские силы продвинулись на бахмутском направлении примерно на 29 километров. «Это соответствует 48 сантиметрам на каждого убитого или раненого солдата», — говорится в записи.

В феврале 2022 года Россия, вероятно, планировала захватить весь Донбасс в течение 10-14 дней. Но в Бахмуте на каждые 48 сантиметров завоеванных позиций один российский солдат был убит или ранен. Украина продолжает сражаться.

В конце мая после захвата Бахмута бойцы ЧВК Вагнера покинули город, уступив место регулярным частям. В начале июня представители Минобороны Украины говорили, что ВСУ перешли в наступление под Бахмутом и, как утверждается, продвинулись на разных участках. Украинские военные при попытке прорвать российскую линию обороны в районе Бахмута встретили большее сопротивление, чем ожидалось, и понесли потери в живой силе и технике, писал CNN.

Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил в мае, что в боях за Бахмут погибли 10 тысяч бывших заключенных, завербованных военизированной группировкой. Президент США Джо Байден говорил в мае, что российские потери в боях за Бахмут составили около 100 тысяч человек. «Русская служба Би-би-си» совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров установила к началу мая имена 5703 человек, которые могли погибнуть в боях за Бахмут.

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