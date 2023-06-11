Российские войска обстреляли жителей Херсонской области, эвакуировавшихся с аннексированной территории. Три человека погибли, больше 20 ранены

Обновление. По последним данным властей Украины, из-за обстрела погибли три человека, 23 человека пострадали. Об этом сообщает Генпрокуратура Украины.

Российские военные обстреляли лодку, на которой мирные жители Херсонской области эвакуировались с левого берега Днепра, который контролируют российские силы. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Они открыли огонь в спины гражданским», — заявил Ермак в телеграме. По его словам, пострадавшие люди добрались до Херсона, который контролируют украинские силы. Раненых госпитализировали.

Из-за обстрела три человека погибли, десять человек ранены, сообщил глава Херсонской областной администрации Александр Прокудин. По его словам, среди пострадавших два сотрудника правоохранительных органов. Прокудин утверждает, что, когда российские военные открыли огонь, 74-летний мужчина прикрыл своим телом женщину и погиб от полученных ранений.

В основном в лодке ехали пожилые люди, заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. МВД опубликовало фотографии людей из лодки, которую, как утверждается, обстреляли российские военные.

Россия эту информацию не комментировала.

После катастрофы на Каховской ГЭС в начале июня Россия и Украина неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах людей, которые пытаются эвакуироваться с затопленных территорий Херсонской области.

По последним данным МВД Украины, из-за разрушения плотины ГЭС погибли шесть человек: пять в Херсонской области, один — в Николаевской. Всего с затопленных территорий двух регионов к 11 июня эвакуировали 3,7 тысячи человек. 35 жителей Херсонской области, в том числе семь детей, числятся пропавшими без вести. По информации назначенных Россией «властей» Херсонской области, к 10 июня с затопленных территорий эвакуировали почти 7 тысяч человек, восемь человек погибли, 77 госпитализированы.

По словам главы областной администрации Александра Прокудина, общая площадь затопленных территорий сократилась со 139 до 77,8 квадратных километра.

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