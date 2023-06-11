Украинские военные сообщили об освобождении села Благодатное в Донецкой области

Военнослужащие 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша вместе с другими подразделениями ВСУ освободили село Благодатное в Донецкой области.

Пресс-служба бригады опубликовала видео, на котором украинские военные входят в некое полуразрушенное здание и устанавливают над ним флаг Украины. Об освобождении Благодатного также сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ. Власти России заявления украинских военных пока не комментировали.

Ранее близкий к Минобороны РФ телеграм-канал «Рыбарь» писал, что ВСУ «практически без боя» заняли Благодатное и еще один населенный пункт — село Нескучное. По данным канала, военные из самопровозглашенной ДНР отступили, чтобы избежать окружения со стороны ВСУ. О том, что село Нескучное заняли украинские военные также сообщил представитель подконтрольной России администрации аннексированной части Запорожской области Владимир Рогов.

Вооруженные силы Украины, вероятно, также освободили село Лобковое в Запорожской области. 9 июня появилось геолоцированное видео с одним из украинских военных на окраине села Лобковое. Место съемки видео свидетельствует о том, что ВСУ продвинулись примерно на пять километров от линии фронта. 11 июня российский провоенный телеграм-канал WarGonzo написал, что ВСУ подвозили личный состав и технику через Лобковое.

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