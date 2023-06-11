В Крыму произошел взрыв на железной дороге. Власти аннексированного региона утверждают, что никто не пострадал

В Кировском районе Крыма приостановили движение поездов после повреждения железнодорожных путей, сообщил глава аннексированного региона Сергей Аксенов. По его словам, из-за происшествия никто не пострадал.

Аксенов заявил, что для пассажиров организовали трансфер автобусами, а железнодорожные пути отремонтируют за три-четыре часа.

Телеграм-канал «База» сообщил, что на участке железной дороги в Крыму произошел взрыв, когда там проезжал товарный поезд. Взрыв произошел на перегоне Владиславовка — Кировск, пишет Shot. Машинист экстренно затормозил, он не ранен. Два рабочих пострадали из-за осколков стекла, от госпитализации они отказались, утверждает «112».

Украинская сторона взрыв в Крыму не комментировала.

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