Компании из Скандинавии начали бойкотировать производителя Oreo и «Медвежонка Барни» из-за отказа уйти с российского рынка

Скандинавские компании начали отказываться от продукции американской Mondelez International, выпускающей кондитерские изделия под брендами Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone, «Юбилейное», из-за отказа уходить с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.

К бойкоту присоединились авиакомпании SAS и Norwegian Air, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, розничная сеть по продаже бытовой техники Elkjop, судоходная компания Fjord Line, Норвежская футбольная ассоциация и другие организации.

Reuters отмечает, что американская корпорация имеет сильное присутствие в Норвегии и Швеции через своих местных производителей шоколада Freia и Marabou. Компания заявила, что не продавала продукцию российского производства в Норвегии и отметила, что политика в ее отношении должна основываться на официальных санкциях, введенных западными и другими странами. Она также сообщила о планах встретиться с соответствующими норвежскими министерствами, чтобы объяснить свою позицию.

Скандинавские компании заявили, что прекратили продажу продукции Mondelez после того, как Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции внесло американскую компанию в список «международных спонсоров войны».

Mondelez International работает в России с 1994 года. С 2013 года на российском рынке компанию представляет ее дочерняя структура «Монʼдэлис Русь», напоминает «Коммерсант». В России у компании три фабрики — во Владимирской области и Великом Новгороде, которые выпускают «Юбилейное», «Медвежонка Барни», шоколад Alpen Gold, «Воздушный», Milka, жевательную резинку Dirol и другую продукцию.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Mondelez International объявила, что прекращает рекламные проекты в России и отказывается от инвестиций в стране.