Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на 8 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который устанавливает 8 мая как День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

В конце мая законопроект приняла Рада. Его поддержали 317 депутатов, против выступил только один, еще 35 человек не голосовали.

В соответствии с документом, 8 мая в Украине объявлено выходным днем.

С 2015 года в Украине 9 мая официально отмечался День победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения.

Инициатором переноса празднования победы над нацизмом на 8 мая выступил Зеленский. Он пояснил, что именно 8 мая «мир чтит память всех, чьи жизни унесла война» и что это «чистая история, без идеологических примесей». Он также подписал указ о том, что 9 мая в Украине будут отмечать День Европы, этот день будет рабочим.

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